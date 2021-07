Perugia di nuovo in Serie B, lavori straordinari al Curi: "Lavoriamo a un progetto che consenta alla città di avere un impianto nuovo"

Lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto sportivo Renato Curi per il ritorno del Perugia in serie B. La giunta Romizi, su proposta dell’Assessorato allo Sport, ha approvato gli interventi.

I lavori, spiega una nota di Palazzo dei Priori, riguarderanno "gli impianti elettrici e di video sorveglianza, con specifico riferimento a: sostituzione dei proiettori di illuminazione del rettangolo di gioco, intervento sui gruppi di continuità, interventi vari sugli impianti elettrici, ripristino della funzionalità e l’aggiornamento del sistema di video-sorveglianza, con la sostituzione delle telecamere analogiche con altre digitali e sostituzione delle schede di interfaccia di alcuni tornelli che regolano gli accessi all’impianto. Tali interventi verranno effettuati prima dell’inizio del prossimo campionato di calcio di serie B, in programma il 21 agosto".

“L’Amministrazione comunale - dichiara l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli - si trova ancora una volta di fronte alla necessità di aggiornare lo stato di funzionalità e sicurezza dello stadio Curi, al fine di renderlo fruibile per la nuova stagione calcistica che tra qualche settimana prenderà il via e per la quale rivolgo il mio personale augurio all’AC Perugia, al suo Presidente e a tutti i componenti, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Continuiamo ad effettuare interventi di manutenzione su una struttura dal valore storico e sportivo inestimabile, con la consapevolezza che la stessa necessita di essere profondamente rivista. Per questo, parimenti ai suddetti interventi urgenti, l’Amministrazione comunale continua a lavorare alla creazione di un progetto che consenta alla città di avere un impianto nuovo, maggiormente funzionale e meno oneroso sul piano manutentivo”.