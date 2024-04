Sentieri, Riserva Unesco di Monte Peglia e Cai Perugia a confronto

⁰ Francesco Paola presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia ha ricevuto Deborah Salani, presidente del Cai di Perugia. Congratulandosi per la qualità e l'importanza delle iniziative assunte dalla Riserva Mab Unesco del Monte Peglia a tutela dell'Umbria intera, volte all'abrogazione della legge umbra "motori nei sentieri", la presidente Deborah Salani ha rappresentato la preoccupazione crescente dei soci Cai, i quali curano tra l'altro in modo volontario l'estesa rete dei sentieri dell'Umbria per una situazione che appare ormai quasi fuori controllo, per i pericoli alle persone e anche la stabilità e il dissesto idro geologico non recuperabili che può generare, e che richiede azioni urgenti e serie. Il presidente Paola ha confermato alla presidente Cai di Perugia la ferma volontà della Riserva di biosfera di fare tutto ciò che si possa a tutela dei camminatori e dell'ambiente e degli obblighi climatici dell'Accordo di Parigi che non possono essere disattesi o compromessi dalle enclavi regionali.