Perugia, la novità: il Comune toglie i semafori tra via Martiri dei Lager e via Settevalli

Il Comune di Perugia toglie i semafori tra via Martiri dei Lager e via Settevalli. L'ordinanza 896 del 21 settembre dispone la modifica della circolazione. Il provvedimento, spiega il Comune di Perugia, determina "l’eliminazione del semaforo in via Martiri dei Lager all’intersezione con via Settevalli e l’eliminazione del semaforo per i veicoli che transitano in via Settevalli secondo il senso di marcia in uscita da Perugia, per la svolta a destra all’intersezione con via Martiri dei Lager". Resta attivo "il semaforo per i veicoli che transitano in via Settevalli in uscita da Perugia verso gli ingressi della E45".

E ancora: "Verrà installato un semaforo pedonale a tre luci in via Settevalli in corrispondenza del civico 72; che dovrà privilegiare la viabilità veicolare, garantendo uno scorrimento continuo del traffico a meno che non vi siano chiamate da parte del pedone", si legge nell'ordinanza e nella nota del Comune .

L'ordinanza 896 dispone anche "l’obbligo per i veicoli in uscita da via Martiri dei Lager di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con via Settevalli", l’obbligo "di direzione a destra per i veicoli che percorrono via Martiri dei Lager, all’intersezione con via Settevalli" e "l’obbligo per i veicoli che da via Settevalli (direzione in uscita da Perugia) svoltano a destra in via Martiri dei Lager, di dare la precedenza all’incrocio, ai veicoli provenienti da via Settevalli in ingresso su via Martiri dei Lager".