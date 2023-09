Strisce pedonali "fantasma", l'inventiva salva-pedoni a Ponte San Giovanni

Strisce pedonali fantasma e buche profonde. A Ponte San Giovanni si pensa ai pedoni con la segnaletica fai da te.

Attaccato a un palo all'incrocio tra via Manzoni e via Bixio, in direzione della stazione ferroviaria, è comparso un cartello che indica l'ormai scomparso attraversamento pedonale con su scritto: "Attenzione, rallentare, strisce pedonali".

L'immagine è stata postata sui social con il messaggio: "la nuova segnaletica stradale in via nino Bixio a Ponte San Giovanni visto che chi di dovere non si preoccupa di rifare le strisce pedonali grazie".

Tanti i commenti, a partire da "c'è da ridere per non piangere" ad "aggiungere... e grosse buche" fino alla rassicurazione "Via Nino Bixio sarà completamente rifatta a breve, è inserita nel piano strade del Comune di Perugia 2023".