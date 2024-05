Ex Telecom in via Jacopone: "Uno stabile abbandonato pieno di ratti e muretti a rischio crollo per noi vicini è un incubo"

Gallery













Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei residenti in via Jacopone da Todi sullo stato di degrado dell'immobile dell' ex Telecom.

Buongiorno, sono A. P., cittadino residente in via Jacopone da Todi, 4 Pg. Insieme a tutti i residenti della via, desidero segnalare il grave stato di degrado e abbandono in cui versa l'immobile dell' ex Telecom, al civico 2. L'edificio, abbandonato a sé stesso da più di 17 anni, è completamente invaso e circondato da piante e verde incolto, aggettante sulla via stessa e sulle proprietà confinanti. In primavera ed in estate sono stati avvistati sciami di insetti e ratti provenienti dallo stabile abbandonato, che corrono indisturbati sia sul piazzale confinante del nostro condominio, sia per tutta la via.

L'edificio stesso presenta diverse criticità: vi sono infatti cornicioni e grondaie pericolanti, e vistosi segni di infiltrazioni riguardanti una terrazza che confina col nostro muro di cinta: in presenza di maltempo, essa si allaga completamente, trasformandosi in una vera e propria piscina a cielo aperto. Ciò è motivo di forte preoccupazione da parte di tutti i condomini per ciò che concerne la sicurezza del muro perimetrale, a ridosso del quale sono ubicati i garage e vengono parcheggiate le auto. Un eventuale crollo del muro potrebbe arrecare gravi danni a persone o cose.

La società proprietaria dell'immobile in questione, la S.E.A., con sede legale a Marsciano, è stata invitata più volte, anche da parte degli altri residenti della via, ad intervenire celermente per risolvere definitivamente questa annosa questione e per garantire l'igiene e l'incolumità, ma essa non ha mai prestato la minima attenzione alle nostre numerose richieste. Sia io che gli altri residenti di via J. da Todi Vi saremmo davvero grati se la nostra segnalazione vennisse pubblicata e presa in carico dall'amministrazione comunale per capire se e con quali strumenti vuole intervenire in questa area cittadina.