Problematiche di decoro in via Ritorta, la segnalazione: “È considerata una toilette”

Centro storico di Perugia. In una testimonianza inviata alla nostra redazione un residente ha descritto i problemi riscontrati via Ritorta. “Oramai è considerata come una toilette” ha sottolineato il cittadino

Il residente ha espresso profonda preoccupazione per il livello di inciviltà raggiunto e ha sottolineato la necessità di maggiori controlli e di un potenziamento della sorveglianza nella zona per garantire la sicurezza e il decoro pubblico.

“È possibile e accettabile che tornando a casa la sera debba incontrare persone che vi si fermano per urinare? È successo più di una volta persino davanti il portone del mio appartamento, con maggior frequenza nel fine settimana, per non parlare dell'odore nauseabondo che si avverte anche solo passando o aprendo la porta di casa” ha scritto il residente. E ancora: “Il livello di inciviltà raggiunto è impressionante e mi domando da residente come si faccia a tollerare una situazione del genere”.

“Chiedo che vengano effettuati maggiori controlli e l'installazione di una telecamera di videosorveglianza” conclude il cittadino.