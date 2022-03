LA SEGNALAZIONE dei cittadini | Perugia, Strada dei Conservoni e i "crateri lunari" impossibili, residenti esasperati

Una situazione diventata insostenibile. I residenti di Strada dei Conservoni, zona San Marco, alla periferia di Perugia, non ne possono davvero più. Le buche sull'asfalto, al centro della strada comunale (che tra l'altro conduce al suggestivo Museo delle Acque e alla circostante pineta) sono davvero crateri lunari, e più di una volta diversi abitanti del posto ci hanno rimesso gli pneumatici. Ma non solo; per evitare di cadere nelle profonde buche aperte da anni sulla strada, in diversi casi si sono verificati incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma con danni alle carrozzerie delle auto coivolte.

E così i cittadini del posto hanno promosso nel corso degli anni diverse iniziative indirizzate al Comune di Perugia: raccolta di firme, segnalazioni gli uffici competenti, protese ma senza alcun esito. Di tanto in tanto le buche incriminate sono state sommariamente ricoperte, ma alla prima pioggia l'asfato veniva via con il passaggio delle ruote delle auto. Qualcuno, prendedola con sarcarso, aveva anche inserito una sorta di cartello stradale con la segnalazione di "Pericolo - buche a volontà", poi rimosso.

I cittadini residenti in Strada dei Conservoni, esasperati, hanno inviato la segnalazione alla nostra redazione scrivendo: "Non sappiamo più a chi rivolgerci".