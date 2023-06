Perugia, Maturità 2023: sollievo degli studenti dopo la seconda prova scritta, le testimonianze

Gli occhi degli studenti sono sorridenti e sempre più leggeri si avviano verso la conclusione della maturità 2023. La seconda prova scritta, di giovedì 22 giugno, dedicata alle competenze specifiche del proprio indirizzo di studio, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti. Teorema di Rolle, studio di una funzione e geometria analitica hanno impegnato i ragazzi dello scientifico, rimasti soddisfatti della prova. Alessandra Ercolani e Giorgia Tognaccini del Liceo Scientifico Galilei di Perugia sono fra le prime a varcare il cancello di scuola. Giorgia racconta: “La prova è andata bene, più semplice del previsto, più facile delle simulazioni. Abbiamo finito dopo due ore e poi ci siamo presi del tempo per ricontrollare tutto con calma”. Alessandra conferma e aggiunge: “Le tracce di oggi erano molto più semplici di quello che ci aspettavamo mentre quella d’italiano è stata più difficile del previsto”. Fra cinque giorni entrambe dovranno sostenere la prova orale, ma ricominceranno a studiare solo da domani, oggi aspettano il termine della prova delle amiche e tutte insieme andranno a festeggiare.

Un brano di Seneca per gli studenti del liceo classico, al settimo cielo per non aver dovuto affrontare una versione di Tacito. Beatrice Moretti del Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti, ha appena finito la sua prova e sta aspettando fuori dalla scuola il suo ragazzo, anche lui alle prese con la versione. Beatrice racconta: “Siamo tutti contenti che sia uscito seneca, anche se la traccia non era fra le più facili era sicuramente meglio di altri autori”. Anche Cristina Esposito spiega che pur essendo una versione di Seneca non era così semplice ma si dichiara appagata: “Ho portato a termine tutta la versione e rileggendola mi è sembrata abbastanza professionale. Ora festeggerò andando a dormire”.

Fra i pochi studenti fuori dal Mariotti, c’è anche una mamma che aspetta l’arrivo della figlia. Il suo nome è Marina Nenci e racconta: “Sono emozionata perché ho vissuto questo momento molti anni fa e ad aspettarmi fuori scuola c’era mia madre. La sua presenza mi ha portato fortuna perchè all’orale sono andata molto bene, ho quindi pensato di ripetere lo stesso rituale - continua Nenci - è un passo importante per i ragazzi e mi rendo conto che c’è emozione e tensione per il rito iniziatico della maturità, per cui anche io partecipo con mia figlia a questa sensazione di emozione per il passaggio verso l'età adulta”.

Non tutti gli studenti hanno terminato la seconda prova, i ragazzi della sezione del musicale del Mariotti continueranno anche domani. Una studentessa, che preferisce rimanere anonima, si dice entusiasta per l’analisi del brano appena concluso e scappa a casa per prepararsi per la prova di strumento di domani. Si esibirà in un'esecuzione di venti minuti dove suonerà brani di Johann Sebastian Bach, di Aleksandr Nikolaevi? Skrjabin e di Fryderyk Chopin al pianoforte.