Anno scolastico al via, la situazione nelle scuole della Provincia e il punto sui lavori

C'è attesa per il ritorno a scuola dopo i mesi di stop imposto per contenere l'emergenza epidemiologica. Anche negli Istituti superiori dell'Ambito 1 della Provincia di Perugia (ovvero le scuole di Assisi, Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Bastia Umbra), si "preannuncia un avvio di anno scolastico regolare" per quanto riguarda gli interventi di edilizia di competenza dell'ente.

L'istituto Professionale "Baldelli" e il Tecnico "Salviani" di Città di Castello sono già pronti per riaccogliere nelle aule i propri studenti. Lavori completati negli istituti “Properzio”, “Properzio” succ. “San Benedetto”, Itp “Marco Polo”, “Alberghiero”, “Alberghiero” succ. “Bonghi” di Assisi, dove per quest’ultimo bisognerà aspettare la prossima settimana per la sistemazione di uno spazio sportivo esterno presso il palazzetto.

Pareti mobile di separazione dell'aula magna per ospitare anche spazi didattici, invece, al Campus "L. da Vinci" di Umbertide, i cui lavori per la messa in opera sono stati già realizzati e si concluderanno a fine mese. Nelle scuole superiori di Gubbio, il Tecnico "Cassata" e il Liceo Mazzantini" i lavori per completare l'adeguamento dei servizi igienici saranno terminati entro il 15 di ottobre, mentre all'istituto "Casimiri" di Gualdo Tadino, già a partire dalla prossima settimana, i lavori verteranno sull'adeguamento dei servizi igienici della palestra della scuola.