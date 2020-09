Scuole e coronavirus, i nuovi interventi del Comune di Perugia

Conto alla rovescia per il ritorno a scuola, nuovi interventi del Comune di Perugia. E’ stata approvata dalla giunta la delibera che prevede ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica “leggera” e di acquisto di beni in vista dell’ormai prossimo avvio delle lezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interventi, per 59mila euro complessivi, riguarderanno "la ristrutturazione e l’adattamento ad aule didattiche dei locali dell’ex sede della Biblioteca comunale delle Nuvole: tali spazi sono infatti adeguati per dimensioni e accessi separati per ospitare le classi della primaria Pestalozzi Tempo Pieno, senza commistione con alunni di altre scuole" e "la dotazione per alcune scuole d’infanzia (Leonardo Da Vinci, San Martino in Colle, Collodi di Ferro di Cavallo, Castel del Piano, Pila, Cenerente, Montelaguardia, Ponte Pattoli, Le Margherite di Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi, Solfagnano, Collestrada e Ripa), di gazebo da utilizzare sia per l’accoglienza degli alunni sia come aule all’aperto per le attività didattiche".