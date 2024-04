Giro d'Italia 2024: Perugia chiude scuole, cimiteri e università

Arriva il Giro d'Italia. E il Comune di Perugia chiude scuole, università e cimiteri. Doppia ordinanza di Palazzo dei Priori per il 10 maggio.

"Per garantire l’ordine pubblico, il corretto svolgimento della manifestazione e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità, è stata disposta, per l’intera giornata di venerdì 10 maggio 2024, la chiusura al pubblico, con la conseguente sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale e trasporto funebre, dei cimiteri di Perugia (compreso Monterone); Ponte San Giovanni e Collestrada", si legge sul sito del Comune.

Sempre per la stessa giornata il Comune dispone "la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche, paritarie e private), nonché di tutti i servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri di Perugia, con la sospensione delle attività didattiche e attività di segreteria".

Giro d'Italia 2024, tappa Foligno-Perugia: il percorso



FOLIGNO: via Fratelli Bandiera – Ponte Fiume Topino – viale 16 Giugno (contromano) (contromano) – viale Firenze – rotatoria con via Fiamenga – viale Firenze



SPELLO: via Pasciana rotatoria – via Pasciana – sp.410/3 sottopasso svincolo Spello ss.75 – sp.410/3 Traversa via Mausoleo – Spello (via Mausoleo) ; via Mausoleo – via Giuseppe Di Vittorio – rotatoria – via dell’Industria – sp.410/2 rampa per svincolo Cannara ss.75 – sp.410/2 sovrappasso ss.75 – Capitan Loreto : via delle Regioni



ASSISI: via Romana – via del Sacro Tugurio – Rivotorto: serie di rotatorie – via del Sacro Tugurio – Loc. Santa Maria Maddalena – viale Gabriele D’Annunzio – Santa Maria degli Angeli: via Giosuè Carducci – sp.147 dir via Patrono d’Italia – sottopasso ferrovia – via della Repubblica – via Giovanni Becchetti (contromano) – via Los Angeles



BASTIA: via Roma – rotatoria – via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – via della Rocca – via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso ss.75 – via Santa Lucia – via Madonna di Campagna – sp.247/6 via Hanoi – Ospedalicchio: via San Padre Pio



Entra nel Comune di Perugia da Strada Ospedalone San Francesco – Via della Valtiera



TORGIANO: via della Valtiera



PERUGIA: Via della Valtiera – Sottopasso ss75 via della Valtiera – Ponte vecchio (Ponte San Giovanni) Sottopasso ferrovia Strada Tiberina Nord – Sottopasso ferrovia Strada Perugia – Ponte Valleceppi – Via dei Narcisi/Casaglia – Strada Perugia – Ponte Valleceppi (cimitero) – Via Enrico dal Pozzo- Via Enrico dal Pozzo (contromano)- Via XIV Settembre (contromano) – Corso Cavour (pedonale) – viale indipendenza – Piazza Italia (contromano) – Corso Vannucci – Arrivo in Piazza IV Novembre