Perugia, contributi per i libri di testo: come ed entro quando fare domanda al Comune

Pubblicato l'avviso sul sito dell'amministrazione: "Opportunità importante, soprattutto in un periodo difficile in cui si sentono gli effetti della crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus"

Saranno poco più di due le settimane a disposizione dei perugini interessati ad accedere ai contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico appena iniziato, con il Comune che ha pubblicato l'avviso sul proprio sito ufficiale.

DESTINATARI:

Destinatari sono esclusivamente gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune e appartenenti a famiglie che presentino un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (pena l’inammissibilità della domanda, non superiore a 10.632,94 euro). "Si tratta di un’opportunità importante - sottolinea l’assessorato alle politiche scolastiche e giovanili guidato da Gianluca Tuteri - soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale si sentono gli effetti della crisi economica conseguente alla perdurante pandemia. Questa situazione eccezionale ha messo in difficoltà tante famiglie; pertanto accogliamo con favore la previsione dei contributi per l’acquisto di beni essenziali come sono i libri di testo".

COME ED ENTRO QUANDO FARE DOMANDA:

Le domande (cui si potrà accedere collegandosi a questo link), dovranno essere presentate esclusivamente on line al Comune di Perugia, entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2021, tramite spid/Login Umbria oppure con le credenziali del Comune di Perugia ancora in vigore. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata necessariamente da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne. Una volta terminata l’istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione procederà all’approvazione del piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni che determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti.

I CONTROLLI:

Gli Enti erogatori del beneficio (in questo caso il Comune di Perugia) sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari e i controlli devono interessare un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni, decorrenti dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri 075 5773868 – 075 5773902, oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica piero.martani@comune.perugia.it