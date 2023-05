Scuola: tutti in attesa della pubblicazione dei trasferimenti, ma il sito non funziona

Oggi è il gran giorno della pubblicazione dei trasferimenti dei docenti all’interno della provincia di Perugia per il prossimo anno, ma è impossibile scoprire le nuove destinazioni perché la pagina relativa dell’Ufficio scolastico provinciale di Perugia è fuori uso.

Se si clicca sul link, infatti, appare questo messaggio: “Spazio insufficiente. Il metodo non può essere eseguito sulla risorsa perché il server non è in grado di memorizzare la rappresentazione necessaria per completare correttamente la richiesta. Spazio libero insufficiente nell'allocazione dello spazio di archiviazione. Inoltre, si è verificato un errore di archiviazione insufficiente 507 durante il tentativo di utilizzare un ErrorDocument per gestire la richiesta”.

Le voci intanto circolano e qualcuno è già riuscito a scoprire che rimarrà nella sede attuale o potrà spostarsi in un’altra scuola, qualcuno rientrando anche da città umbre o da fuori regione. Per avere la certezza, però, bisognerà attendere il ripristino della pagina nel sito dell’Ufficio scolastico.