Scuola, tutto pronto a Todi per la ripresa delle lezioni nelle strutture comunali

Tutto pronto per la riapertura delle scuole a Todi. Il sindaco Antonino Ruggiano e gli assessori Moreno Primieri e Alessia Marta hanno fatto il giro delle scuole per gli ultimi controlli prima dell'apertura di lunedì 13.

E' stato constatato che tutte le strutture sono pronte ad accogliere in sicurezza gli studenti e il corpo docente e non docente.

Anche quest'anno sono stato stati fatti investimenti importanti per rendere sicuri gli edifici scolastici con ristrutturazioni e ammodarnamenti di classi e spazi destinati ai servizi, accrescendone la disponibilità.

Nella parte dell'edilizia scolastica sono stati fatti investimenti di centinaia di migliaia di euro per l’efficientamento energetico, rifacimento dei bagni, la sicurezza anticendio e la creazione di nuovi spazi per la didattica.

Tutti i plessi scolastici per i quali sussiste l’obbligo sono stati dotati di certificati di prevenzione incendi.

Anche le verifiche di vulnerabilità sismica hanno avuto un ruolo importante.

Un'estate ancora una volta calda per gli uffici comunali e per il settore della scuola all'insegna del miglior servizio possibile per i nostri studenti.