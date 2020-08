Fondi per le scuole, in arrivo 2 milioni per 90 istituti dell'Umbria: libri e strumenti digitali per gli studenti

Strumenti e dispositivi digitali, monitor touch screen, accessori e periferiche hardware, software e licenze per piattaforme di e-learning. Mano tesa agli studenti e alle famiglie con maggiori difficoltà, grazie all’assegnazione di oltre di due milioni di euro per le scuole umbre. A darne notizia è la senatrice pentastellata Emma Pavanelli. Come da graduatoria pubblicata degli istituti scolastici destinati al supporto di libri di testo e kit scolastici, sono 90 le scuole della nostra Regione di primo e secondo grado che beneficeranno degli aiuti

“I fondi – spiega la senatrice umbra– consentiranno di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e dispositivi per creare spazi digitali nelle scuole- Un’altra misura pensata per fare della scuola sempre più un luogo di uguaglianza e opportunità”.

Tra gli istituti umbri, riceverà quasi 120mila euro l’istituto A. Volta di Perugia mentre l’istituto Allievi – Sangallo di Terni beneficerà di 112mila euro. I nuovi fondi in arrivo serviranno a potenziare gli strumenti digitali per l’apprendimento e – sottolinea Pavanelli – a garantire a tutti il diritto allo studio.