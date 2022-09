Perugia in tv, scuola protagonista su Rai Uno: quando vedere la puntata

Perugia in tv. Il programma televisivo di Rai Uno “Uno mattina in famiglia”, per la stagione 2022/2023, riparte dedicando spazio a una scuola perugina. Il format in programmazione si intitola “Generazione Tsunami” ed è rivolto a ragazze e ragazzi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado.

Perugia e la scuola di Ponte San Giovanni A. Volumnio, che fa parte dell’Istituto comprensivo Perugia 12, sono state scelte per la prima puntata che è stata registrata oggi, 14 settembre, e che andrà in onda sabato 17 settembre dalle 9.30 alle 10.00 su Rai1.

Gli studenti coinvolti nel programma, spiega il Comune di Perugia, "sono guidati dallo psicologo Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani. I ragazzi e le ragazze si sono confrontati su di un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone tutte le possibili problematiche e sfaccettature. Per la puntata di Perugia si è scelto di parlare del tema delle vacanze: come viverle e come vivere il ritorno a scuola, del rapporto tra la bellezza di una vacanza e la noia e il ritorno a scuola".

Le classi intervistate da Pieri, prosegue la nota, "sono state le classi seconde, sezioni A e B, dell’Istituto Volumnio di Ponte San Giovanni alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Simona Ferretti e degli insegnanti Paola Molinari, Antonella De Luca, Massimo Santostefano, Maria Carmela Bocale".

La trasmissione, sottolinea il Comune, "vuole raccontare le esigenze emotive ed affettive nonché le aspettative della generazione post pandemia, chiamata per l’occasione “Generazione Tsunami”; le restrizioni vissute, insieme all’isolamento, hanno infatti condizionato fortemente la socialità e la crescita dei nostri giovani, modificandone abitudini, stile di vita e prospettive. Gli autori e i produttori di Rai Uno hanno fortemente voluto tale programma, che dalla stagione passata sta girando nelle principali città d‘Italia, attraverso la preziosa regia di Andrea Rispoli, figlio d’arte del grande Luciano".

Nel corso della registrazione, tra le altre cose, "è stato posto l’accento su una iniziativa importante, che riguarda proprio gli adolescenti, messa in campo dal Comune di Perugia: si tratta del progetto “Ottavo segno” in cui si affronta la questione del disagio psicologico tra i giovani mettendo a loro disposizione gratuitamente alcuni sportelli di ascolto alla presenza di psicologhe. Un’iniziativa di grande significato e valore sociale che, è stato detto in trasmissione, si auspica di poter ripetere in altre città".