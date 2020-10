Studente perugino di 9 anni vince premio nazionale con una poesia sui Ceri di Gubbio

Vittorio Giombini, 9 anni, ha vinto e ritirato il premio del concorso letterario nazionale “Raccontar...Scrivendo” giunto alla sua decima edizione ed istituito dall'associazione "La casetta degli artisti di Recanati" (www.lacasettadegliartisti.it).

L'associazione Filosofi...Amo di Perugia, che riunisce residenti e commercianti di via dei Filosofi, ha voluto esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto da un "piccolo sostenitore della nostra associazione e figlio del nostro consigliere Lucia Festa", ad ulteriore riprova che "il nostro quartiere di via dei Filosofi è ricco di scrittori in continua attività".

L'idea alla base del concorso è quella di aprire "un dialogo" tra i giovani e il poeta Giacomo Leopardi, considerandolo un ragazzo dei nostri tempi con il quale condividere e/o dibattere pensieri, desideri, aspirazioni. Il componimento doveva raccontare di una festa paesana alla quale il concorrente si sentisse legato.

In pieno lockdown, ad aprile, "Vittorio ha pensato di scegliere la festa della corsa dei Ceri di Gubbio perché il nonno paterno è nato a Gubbio ed i suoi genitori si sono conosciuti proprio alla festa dei Ceri ed è anche per questo che non manca mai l’appuntamento di Gubbio ogni 15 maggio - si legge in una nota dell'associazione - Complimenti dunque a Vittorio Giombini che nel suo componimento dal titolo 'Una festa da matti' ha descritto a suo modo la festività tutta umbra della corsa dei ceri conquistando il plauso dei giudici".

Il giovane poeta frequenta la IV A della scuola Lombardo Radice di Perugia ed "è dunque oggi l’orgoglio chiaramente dei suoi genitori, del nostro quartiere, della sua scuola, della città di Perugia ed osiamo dire anche della città di Gubbio" conclude l'associazione Filosofi...Amo.