Perugia in tv, una scuola in onda su Rai Uno: quando vedere la puntata

Il programma televisivo di Rai Uno “Uno Mattina in famiglia”, per la stagione 2022/2023, riparte dedicando spazio a una scuola di Perugia all’interno del format “Generazione Tsunami”. Il servizio su Perugia, annuncia il Comune, "andrà in onda sabato 17 settembre, mentre la trasmissione verrà registrata in piazza IV novembre mercoledì 14 settembre a partire dalle ore 10".

Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "gli studenti coinvolti nelle riprese, appartenenti alla scuola secondaria di I grado Volumnio di Ponte San Giovanni, saranno guidati da Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani. Ragazze e ragazzi si confronteranno su un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone le possibili problematiche e sfaccettature".