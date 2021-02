Scuola, il messaggio di incoraggiamento per gli studenti: "Non chiudetevi dietro le vostre paure"

Un messaggio di incoraggiamento per gli studenti che, in questa grave emergenza epidemiologica, sono costretti a stare lontani dalla propria scuola, dalla socialità, dal contatto diretto con amici e insegnanti. “Cari ragazzi, care ragazze, Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, durante il quale vi si stanno chiedendo grandi sacrifici, primo fra tutti ‘fare scuola’ in modo completamente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati”. Inizia così il messaggio postato questa mattina sulla pagina Facebook dell’Iis Giordano Bruno di Perugia per dare un sostegno a tutti i ragazzi così penalizzati da una pandemia improvvisa che li ha portati a “vivere” la scuola esclusivamente attraverso lo schermo di un pc.

“Ma siamo qui a chiedervi anche altro” – continua il post – “Non chiudetevi dietro le vostre paure e preoccupazioni, parlatene con le vostre famiglie, con i vostri insegnanti. Siate coraggiosi nell’attraversare questa tempesta e siate un sostegno per i vostri cari, se si trovano in situazioni di difficoltà. Ce la faremo e torneremo presto nelle nostre aule per ricominciare tutti insieme le mattinate di studio con un sorriso... Forza ragazzi, forza ragazze, la vostra scuola è con voi”.