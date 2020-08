Riapertura della scuola, i dirigenti chiedono un rinvio a dopo il referendum: "Troppe persone esterne per i seggi"

Il ritorno a scuola è fissato per il 14 settembre, ma ci sono ancora tante questioni di dirimere oltre a quelle legate all’emergenza sanitaria da Covid19, a partire dall’edilizia scolastica alle mense, dai trasporti al referendum del 20 e 21 settembre.

Ed è stato questo il tema centrale dell’incontro tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città.

Il referendum è l’evento maggiormente contrastato dai dirigenti che hanno escluso la possibilità di utilizzare i locali delle scuole sedi di seggio per lo stoccaggio dei materiali necessari prima dei giorni stabiliti, ovvero dal 18 settembre fino al 22, quando le scuole saranno di nuovo chiuse appunto per rendere possibili le operazioni di seggio.

Per i dirigenti ci sono troppi rischi dovuti alla presenza di personale esterno e di materiali ingombranti che potrebbero inficiare il necessario distanziamento. I dirigenti hanno escluso anche la possibilità di prendersi in carico la sanificazione della scuola al termine del voto.

Da qui la richiesta di valutare, tra Comune e Prefettura, la possibilità di rinviare l’apertura dell’anno scolastico a dopo il 22 settembre. Un invito che l’amministrazione comunale ha raccolto, impegnandosi a trovare una soluzione, per non far gravare sui dirigenti scolastici la responsabilità che la tornata elettorale comporta per le scuole in termini di sicurezza sanitaria.

Sul tema dell’edilizia scolastica i dirigenti hanno ringraziato l’amministrazione per l’impegno profuso per soddisfare le necessità delle scuole. Sono state recuperate, in pochi mesi, circa 26 classi, ricavate da spazi diversi, in tutti quei plessi in cui ce n’era necessità per garantire il distanziamento sociale, ampliate 24 classi, e, infine, sono stati messi a posto una decina di blocchi servizi. Tutti i cantieri dovranno essere chiusi almeno tre giorni prima della riapertura delle scuole.

Per quanto riguarda il servizio mensa, la logica sarà quella della divisione per classi, strutturando il servizio in micro refettori in cui i bambini potranno mangiare in tempi scaglionati, entrando in contatto con il personale del servizio lo stretto necessario. I locali saranno sanificati sia prima dell’ingresso dei bambini sia una volta usciti. Non sarà modificato il menù del pranzo, mentre si sta ragionando su una modalità semplificata per la merenda, per evitare la manipolazione ulteriore dei cibi che comunque comporta una base di rischio ritenuta eccessiva. La soluzione al riguardo potrebbe essere la consegna di prodotti che i bambini consumano all’interno dell’aula, sotto la vigilanza del personale della scuola, nella consapevolezza che ciò va verificato scuola per scuola.

Stesso discorso anche per i trasporti, che dovranno essere scaglionati. Data la capienza ridotta dei pulmini, infatti, seppur sembra essersi ridotto anche il numero degli iscritti al servizio, sarà necessario prevedere più viaggi sia per l’entrata che per l’uscita. Anche in questo caso è, quindi, richiesta la collaborazione della scuola per la vigilanza ai bambini nel lasso di tempo necessario a fare i viaggi. In ogni caso, dalla prossima settimana saranno avviati contatti diretti scuola per scuola in base alle specifiche situazioni ed esigenze.

Nel corso dell’incontro, il vice sindaco Gianluca Tuteri ha tenuto a ringraziare sia i dirigenti scolastici che gli uffici per il grande impegno profuso e l’atteggiamento collaborativo. È stata altresì sottolineata l’importanza del ruolo del personale educativo nella gestione dell’emergenza sanitaria, dal momento che esso conosce il contesto educativo e familiare di ogni bambino che frequenta la scuola.