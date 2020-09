Rientro a scuola, a Passignano più mezzi di trasporto, raddoppiato il servizio mensa e nuovi spazi

Più mezzi di trasporto, servizio mensa raddoppiato e spazi ampliati per gli studenti del comprensorio di Passignano sul Trasimeno.

L'amministrazione comunale ha lavorato per garantire un servizio trasporto con scuolabus differenziati per ordine scolastico con un importante incremento dei mezzi a disposizione. In totale saranno cinque i pulmini a disposizione, che garantiranno un trasporto sicuro a tutti gli utenti. Raddoppiato il servizio mensa che si articolerà in due giorni differenziati a seconda delle classi.

E' stata ampliata un'aula alla scuola media per permettere ai ragazzi più grandi, facenti parte di una classe molto numerosa, di avere non soltanto lo spazio previsto dalla normativa, ma molto di più; sono stati adeguati i servizi igienici, recuperando alcuni spazi e fatto lavori di manutenzione in tutti i tre piani dell'edificio principale sulla base delle richieste pervenute dalla scuola.

Per garantire attività all'aperto sono state fornite alcune panchine ed altrettante sono in arrivo. Stessa cosa per il plesso dell'Infanzia dove è stata creata una nuova aula mensa, adeguando alla normativa un salone preesistente e realizzata una scala di accesso per consentire entrate differenziate a seconda delle età. Verrà data adeguata sistemazione anche all'area esterna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune offrirà gratuitamente a tutti i bambini dell'infanzia la merenda di metà mattina.