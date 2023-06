Esame di maturità, nominati i commissari esterni per le scuole di Perugia e Terni

L'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria ha reso nota la composione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023.

Le suddette configurazioni possono essere suscettibili di modifica per eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie. Si ricorda a tutto il personale nominato che, a norma dell’art. 11 del D.M. n. 183 del 5 marzo 2019 e dell’art. 13 dell’O.M. n. 45 del 9 marzo 2023 "non è consentito, ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentai e accertati".

Gli esami per i quasi 8mila studenti umbri inizieranno con la prima prova il 21 giugno 2023, alle 8.30. La seconda prova si svolgerà il 22 giugno dalle 8.30.

Commissioni definitive - Provincia di Perugia

Commissioni definitive - Provincia di Terni