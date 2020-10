Didattica in presenza o a casa, i dirigenti scolastici di Perugia dettano le regole per le lezioni

La scuola è stata chiamata a riorganizzarsi in poche ore e i dirigenti scolastici di Perugia hanno stilato, prontamente, un elenco di classi che seguiranno le lezioni in presenza, in modo misto (parte degli alunni in aula e parte collegati da casa) oppure con classi interamente in didattica a distanza, tramite piattaforme online. Andando sulle singole pagine internet, o sulle pagine social, delle scuole si può leggere l’elenco delle classi e delle sezioni suddivise in presenza, didattici digitale integrata oppure didattica a distanza.

Quanto all’orario scolastico i dirigenti sono stati raggiunti da una circolare di Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che li invitava a non modificare gli orari di accesso a scuola, scaglionati a partire dalle 9, ma di orientarsi sulla riorganizzazione delle attività in presenza e a distanza: “riduzione del 60% dell’indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale, di cui all’art. 6 della citata Ordinanza, è ritenuta, allo stato, sufficiente a far fronte al contenimento del contagio dell’epidemia in atto. Pertanto, in accordo con la Regione e gli altri componenti del Tavolo, è stato considerato non necessario intervenire sugli orari già programmati di ingresso e di uscita degli alunni, che, conseguentemente, rimangono invariati”.

Così al liceo classico Mariotti di Perugia per la settimana dal 27 al 31 ottobre restano in presenza “le Seconde Liceo Classico e le 3^A, B, G; le altre classi fanno lezione a distanza”, mentre dal “3-7 novembre restano in presenza le prime liceo classico e le 3^D, E, F; le altre classi fanno lezione a distanza”, dal “9-14 novembre restano in presenza le 4^ Ginnasio e 1^M 2^M; le altre classi fanno lezione a distanza” e dal “16-21 novembre restano in presenza le 5^ Ginnasio e 3^M 4^M 5^M; le altre classi fanno lezione a distanza”. Per quanto riguarda l’orario delle lezioni resta invariato, mentre “per il Musicale nei giorni in cui le classi fanno lezione a distanza, anche le lezioni di strumento si svolgono a distanza”. Per le prime liceo classico le lezioni “in presenza si terranno per l’intera classe in aule più ampie (disponibili perché altre classi sono in didattica a distanza) che saranno indicate, con i docenti in orario (i cosiddetti ‘titolari’)”.

Il liceo scientifico Alessi si è orientato per un sistema misto di Dad, cioè classi intere che non si recano a scuola, ma seguono le lezioni da casa, con una turnazione settimanale, e quelle classi in Didattica integrata, cioè una parte delle classe è a scuola e una parte a casa. La turnazione settimanale viene comunicata via internet a genitori e alunni.

Al liceo scientifico Galilei è stata confermata l’organizzazione che prevede “le classi tutte in presenza per il 50% e per il resto in Dad”. Le lezioni inizieranno regolarmente alle ore 8:00. A partire da domani, 27 ottobre, però, “uscirà una nuova circolare con le disposizioni organizzative per il resto della settimana”.

All’Itet Capitini è stato pubblicato l’elenco “delle classi che svolgeranno le lezioni in DAD (Didattica a Distanza) nella giornata di lunedì 26 ottobre: Seguirà, nella giornata di domani, nuova comunicazione sulle modalità di svolgimento delle lezioni nei giorni successivi”.

Spostandosi a Todi, al liceo Jacopone “è adottata, per il periodo dal 27 ottobre al 24 novembre 2020, la seguente riorganizzazione della Didattica in Presenza e della Didattica a Distanza (DaD) o Didattica Digitale Integrata (DDI): settimana di lezioni dal 27 ottobre al 31 ottobre 2020 - in presenza, al completo, tutte le classi quinte e le classi 1AL-1BL - tutte le altre classi in didattica digitale integrata; settimana di lezioni dal 3 novembre al 7 novembre 2020 - in presenza, al completo, le classi 4AL-4BL-4AS-4BS-4ASU-4BSU-5AC-1AS-1BS - tutte le altre classi in didattica digitale integrata; settimana di lezioni dal 9 novembre al 14 novembre 2020 - in presenza, al completo, tutte le classi terze e le classi 1ASU-1BSU - tutte le altre classi in didattica digitale integrata; settimana di lezioni dal 16 novembre al 21 novembre 2020 - in presenza, al completo, le classi 2AL-2BL-2AS-2BS-2ASU-2BSU-2AC-4AC - tutte le altre classi in didattica digitale integrata; lezioni dal 23 novembre al 24 novembre 2020 - in presenza, al completo, tutte le classi quinte e le classi 1AL-1BL - tutte le altre classi in didattica digitale integrata”.

Tornando a Perugia, al liceo Pieralli per la giornata di oggi sono state adottate le seguenti modalità di fruizione delle attività didattiche: Sede Elce, gli alunni delle classi prime, seconde e terze frequentano le lezioni di lunedì appartenenti al Gruppo 1 seguono a distanza, mente il Gruppo 2 in presenza. Tutti gli alunni delle classi quarte e quinte (gruppo 1 e gruppo 2) svolgeranno le attività didattiche a distanza. Identiche modalità per gli alunni nella sede di piazzale Anna Frank; con gli alunni delle classi terze, quarte e quinte svolgeranno le attività didattiche a distanza. Per i giorni successivi sono previste turnazioni dei gruppi e delle classi: “Cari ragazzi, che siate in presenza o che siate a distanza, i vostri professori e il personale tutto è con voi!”.

L’istituto Volta ha mantenuto l’organizzazione già prevista all’inizio dell’anno scolastico: le lezioni si svolgeranno per tutte le classi per tre giorni alla settimana oltre al giorno già programmato in modalità Did, per un totale di 2 giorni in presenza e 4 giorni a distanza come indicato nel seguente nuovo piano orario. L’organizzazione delle discipline nell’arco della giornata non subisce variazioni rispetto a quella pubblicata sul sito per questa settimana, la stessa però potrebbe subire aggiustamenti in relazione a particolari esigenze didattiche”.

All’istituto Cavour-Marconi-Pascal sono stati stabiliti “i turni delle classi che, alternativamente, seguiranno lezioni in presenza oppure a distanza, fermo restando il fatto che tali turni potrebbero essere modificati nel corso delle settimane a causa di provvedimenti assunti dal locale Dipartimento di Prevenzione per isolamento fiduciario; di tali eventuali modifiche sarà data tempestiva ed adeguata comunicazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al Giordano Bruno “in ottemperanza all’obbligo di mantenere sotto 25% gli accessi all’Istituto scolastico, si dispone che le Classi delle sezioni AL (1AL – 2AL – 3AL – 4AL – 5AL) e CL (1CL – 2CL – 3CL – 4CL – 5CL) e la Classe 2DB svolgano a distanza le lezioni della giornata di lunedì 26 ottobre 2020”. Nella giornata di oggi verranno diramate ulteriori indicazioni in proposito all’organizzazione settimanale delle lezioni. Per il periodo 21 ottobre-14 novembre le classi dell’istituto sono divise in due blocchi che svolgeranno Didattica a distanza in modo alternato: la prima settimana, il primo gruppo svolgerà 3 giorni di didattica in presenza e 2 giorni di didattica a distanza mentre il secondo gruppo svolgerà 2 giorni di didattica in presenza e 3 giorni di didattica a distanza. La seconda settimana il primo gruppo svolgerà 2 giorni di didattica in presenza e 3 giorni di didattica a distanza mentre il secondo gruppo svolgerà 3 giorni di didattica in presenza e 2 giorni di didattica a distanza.