Interventi del Comune per 130mila euro in quattro scuole per la sicurezza antincendio

Scuole più sicure con i lavori di adeguamento alle norme antincendio. La giunta comunale di Perugia ha deciso di intervenire per quanto riguarda la prevenzione incendi nelle scuole “Bonazzi Lilli” di Ponte Felcino, “XX Giugno”, “Gabelli” di Case Bruciate e “Volumnio” di Ponte San Giovanni.

Tutti i progetti sono finanziati specifici del Ministero dell’Istruzione: l'intervento alla Bonazzi-Lilli è per un importo complessivo dei lavori di 50mila euro; alla XX Giugno i lavori saranno per 25mila euro; alla “Gabelli” di Case Bruciate lavori per 15mila euro e alla scuola “Volumnio” di Ponte San Giovanni l’intervento costerà 40mila euro.

"I progetti elaborati e presentati dai nostri uffici per il finanziamento sono 28, di cui 11 sono stati già finanziati sulla base delle risorse disponibili, tra i quali anche questi quattro – ha spiegato il vice sindaco Gianluca Tuteri - I lavori inizieranno la prossima estate, alla chiusura delle scuole".