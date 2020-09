Scuole sicure, terminati gli interventi anti Covid negli istituti di competenza della Provincia di Perugia

La Provincia di Perugia ha eseguito una serie di interventi in diversi istituti superiori per adeguare gli spazi interni alle norme anti Covid e migliorarne la sicurezza, con la realizzazioni di divisori in cartongesso e la demolizioni vecchi framezzi.

Al liceo classico “A. Mariotti” con sede via degli Sciri, la Provincia ha provveduto ad adeguare l’edifico alle norme di sicurezza, ed eseguirà anche l’adeguamento degli infissi esterni entro la meta di ottobre.

Nella sede del Pieralli a piazzale Anna Frank, dove erano già previsti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, in questi giorni, è stato concluso lo stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione dei servizi igienici sanitari. Nella sede del Pieralli di Elce andranno eseguiti interventi su infissi esterni.

Al liceo scientifico “G. Galilei” stanno per essere ultimati gli interventi di adeguamento alla sicurezza della struttura ed entro la fine di settembre verrà effettuata la divisione dell’aula magna (intervento Covid) così che la stessa possa essere utilizzata anche come aula.

All’IIS “Cavour Marconi Pascal” sono chiusi i lavori di adeguamento delle coperture della sede di Piscille e della sicurezza nella succursale di Olmo, così come nella sede del Pascal.

All’ITE “Aldo Capitini” e al liceo artistico “Bernardino di Betto” sono stati ultimati gli interventi su alcune coperture e realizzati interventi Covid.

All'ITIS “Alessandro Volta” si sono chiusi in questi giorni i lavori di interventi Covid e di adeguamento e rifacimento dei servizi igienici. La sostituzione di parte degli infissi interni è prevista anche per altre aule.

In fine al liceo scientifico “Alessi” sono in corso interventi esterni alle pavimentazioni dell’uscite di sicurezza mentre sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle aule del Liceo nell’edifico della sede distaccata all’IPC Blaise Pascal”.

All’ITAS “Giordano Bruno” sono stati realizzati interventi Covid.