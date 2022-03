Bastia Umbria: cantiere aperto nella scuola XXV Aprile, i genitori chiedono la messa in sicurezza

La scuola è bellissima, ma il cantiere è fermo, con tanto materiale sparso in giro che costituisce un problema di sicurezza per i bambini.

Un gruppo di genitori dei bambini che frequentano la scuola Primaria XXV Aprile hanno già scritto al sindaco nell’ottobre del 2021 per lamentare come l’area intorno all’istituto sia un cantiere aperto dal 2019. In quella missiva, scritta per il benessere e l’incolumità “dei nostri figli”, i genitori chiedevano spiegazioni. Così fornite: “Tutta l’area del cantiere sarebbe sotto sequestro per fallimento della ditta appaltatrice e il Comune sarebbe impossibilitato a intraprendere qualsiasi iniziativa per portare a termine i lavori; sarebbe insorto un contenzioso tra il Comune e la ditta esecutrice dei lavori e pertanto fino alla definizione della controversia sarebbe impossibile la ripresa dei lavori”.

A distanza di mesi i bambini “che frequentano il tempo pieno, ma anche gli altri che passano gran parte della giornata a scuola, si trovano circondati da un cantiere aperto, con tutti i conseguenti disagi e a volte, per raggiungere l’ingresso della scuola, sono anche costretti ad attraversare tali cantieri, esponendosi pertanto anche ai conseguenti rischi e pericoli, con ripercussioni facilmente immaginabili in denegata ipotesi di eventuali infortuni per tutti i soggetti responsabili dei cantieri stessi”.

A causa del Covid sono costretti a fare i turni per uscire nel piccolo piazzale antistante la scuola. In occasione di pioggia, poi, lo spazio diventa inagibile. Da qui la richiesta di informazioni sulla “ripresa dei lavori e la previsione del completamento degli stessi”.