Corciano, il sindaco Betti inaugura il nuovo plesso scolastico del 'Benedetto Bonfigli'

È arrivato il tanto agognato taglio del nastro per il rinnovato plesso di San Mariano dell’Istituto 'Benedetto Bonfigli', che ospita le scuole medie. Completati infatti i lavori di ampliamento, la struttura è stata inaugurata Cristian Betti, sindaco di Corciano che ha aperto la cerimonia a cui erano presenti anche il vicesindaco Lorenzo Pierotti, vari assessori e consiglieri, oltre al dirigente scolastico Daniele Gambacorta e al parroco che ha benedetto i locali.

“Siamo emozionatissimi, perché non c’è cosa più bella da sindaco che inaugurare nuovi spazi scolastici che sono per il presente ed il futuro. Questa scuola è uno spazio che mettiamo a disposizione del personale e dei ragazzi. I ragazzi hanno dovuto affrontare un anno particolare molto difficile per loro, in una situazione complicata. Speriamo con questa cerimonia di addolcire un po’ questa stagione”.

Un progetto su cui si è investito molto: “È un intervento che abbiamo realizzato grazie all’unione delle forze tra il Miur, che ha messo a disposizione 500mila euro, e l’amministrazione comunale che è intervenuta con 250mila euro - ha aggiunto Betti -. Abbiamo lottato per avere il finanziamento, ci siamo riusciti e dobbiamo ringraziare il Ministero che ha creduto in questo progetto. Stiamo parlando di una scuola che al piano superiore ha 4 classi ed al piano inferiore un grande spazio comune che sarà a disposizione di tutta la cittadella del Girasole”.

Il plesso nuovo, comunque, ha ribadito il sindaco non è fine a se stesso, “quello che sta succedendo qui al Girasole è meraviglioso, perché prende forma la cittadella scolastica che avevamo in mente all’inizio del nostro viaggio meraviglioso. Oggi è il primo grande tassello. Nello spazio fra la chiesa ed i plessi scolastici, infatti, arriverà presto la nuova scuola, dopo la vittoria del bando sulle scuole innovative”.

I lavori erano iniziati nel luglio scorso e sono stati completati in tempi record. Una circostanza che ha stupito per primo il dirigente scolastico Daniele Gambacorta. “Un anno fa non ci avrei creduto, perché tutto è stato fatto in un momento di estrema difficoltà - ha detto -. Ora la situazione può prendere una dimensione più giusta. È uno spazio nuovo che cade ‘a fagiuolo’: il prossimo anno, infatti, avremo 6 sezioni piene della scuola secondaria di I grado, 18 classi, il doppio di quante ce ne erano normalmente. Sono contentissimo e commosso - ha concluso - e già vedo tante potenzialità".