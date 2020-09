Avvio dell'anno scolastico in sicurezza dopo gli interventi a Foligno e Spoleto

La Provincia di Perugia ha eseguito una serie di interventi negli istituti di sua competenza nel folignate e nello spoletino per un avvio di anno scolastico regolare.

A Foligno si sono conclusi i lavori all’Edificio “I.P. Orfini” - “L.C. Frezzi”, Magistrale “Beata Alngela”, I.T. “Scarpellini”, L.S. “G. Marconi” edificio ex fonderie.

A Nocera Umbra all’I.S. “Dante Alighieri” entro il 18 settembre saranno terminati gli interventi della copertura della palestra.

Altrettanto per la prossima settimana è prevista l’ultimazione della manutenzione della copertura dei laboratori dell’I.T. “F.lli Campani” e infissi.

A Spoleto tutto in regola per il L.C. “Sansi”, Magistrale “Elladio”, L.S. “Volta” edificio ex IPSIA.

All’Alberghiero “De Carolis” sono in dirittura di arrivo gli interventi agli spogliatoi per gli addetti alle cucine.