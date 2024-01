Scuole d'infanzia, via alle iscrizioni per le strutture del Comune di Perugia

Dal 18 gennaio al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/2025. Le iscrizioni, ricorda il Comune di Perugia, sono per “Lampada Magica” e sezione sperimentale 0-6 “Blu” (via Case Bruciate 102); -“Flauto Magico”, via del Cashmere 13 Santa Lucia; “Tiglio” ad orientamento outdoor education, in via XIV Settembre/via Carlo Manuali.

L'iscrizione alle tre scuole dell'infanzia comunali può essere effettuata esclusivamente on line accedendo, utilizzando il link https://cpg.comune.perugia.it/cpg/IscrizioniScolastiche/login.aspx, presente nella sezione del sito istituzionale del Comune “Servizi on-line”; selezionare poi servizi per i cittadini e, successivamente, “servizi educativi-iscrizioni on line”.