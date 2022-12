Gubbio, la Regione "stoppa" l'accorpamento dei circoli didattici: "Serve maggiore partecipazione"

“La Regione Umbria procederà alla sospensione dell’accorpamento dei Circoli didattici decisa dal Comune di Gubbio e dalla Provincia di Perugia”.

Ad annunciarlo è il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli il quale ha avviato un’interlocuzione con l’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti, accogliendo la proposta congiunta dei consiglieri comunali eugubini della Lega Carini e Venturi e delle forze di centrodestra eugubine le quali unite si sono fatte carico delle istanze dei cittadini di Gubbio.

“L’accorpamento dei circoli didattici per rimarcare la singolarità di decisioni imposte dall’alto, che non hanno carattere di vera urgenza, sono prive di criteri tecnici definiti e, così determinate, potrebbero comportare la perdita di posti di lavoro e di servizi fondamentali – spiega Pastorelli – Dal confronto con l’assessore Agabiti e gli uffici regionali competenti è emersa la volontà di rimandare l’accorpamento dei circoli didattici di Gubbio al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile di tutti i soggetti interessati alle scelte inerenti la riorganizzazione dei servizi scolastici sul territorio. La valutazione dell’amministrazione comunale è stata senza dubbio troppo frettolosa e soprattutto priva di concertazione con il mondo della scuola, docenti, genitori e famiglie del territorio eugubino che, esclusi, hanno avviato una raccolta firme per chiedere al sindaco di tornare sui propri passi."

L’assessore Agabiti e gli uffici regionali competenti hanno esaminato il contesto di riferimento e hanno espresso l'intenzione di procedere alla sospensione dell’accorpamento per un periodo di tempo tale da consentire un percorso di condivisione delle scelte da adottare.