Scuola: manca la graduatoria dei vincitori del concorso straordinario, a rischio le assunzioni dei prof

Immissione in ruolo del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici, assegnazione delle reggenze e supplenze di prima fascia e graduatorie. La scuola si prepara a ripartire, ma forse nel gran da fare della burocrazia ci si sta scordando qualcosa. Lo segnalano i vincitori del concorso straordinario, ci dui per alcune classi di concorso non è stata pubblicata la graduatoria interregionale di merito.

Sulla vicenda si registra l'interessamento della senatrice Valeria Alessandrini della Lega Umbria: "Quello che sta accadendo ad alcuni docenti ha dell’incredibile - la nota è del senatore Lega Valeria Alessandrini, responsabile dipartimento scuola per l'Umbria - Molti insegnanti vincitori del concorso straordinario 2020 per alcune classi di concorso, tra cui quella relativa al Sostegno, ai Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche e a Lingua e cultura straniera Francese, e altre, mi hanno segnalato la mancata pubblicazione, da parte dell’Usr Lazio, della graduatoria interregionale di merito (Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) che permetterebbe loro di entrare in ruolo dall’anno scolastico 2021/2022".

Un ritardo nella pubblicazione potrebbe causare una situazione paradossale, con la procedura di immissione straordinaria con l’assunzione in ruolo di insegnanti, iscritti in graduatorie per le supplenze, che non hanno vinto il concorso.

"I vincitori risulterebbero quindi penalizzati e scavalcati sia per l’immissione in ruolo da graduatoria di merito, sia per il diritto di precedenza per la scelta della sede - conclude Alessandrini - Mi sono subito attivata insieme al sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso per far luce sulla vicenda e per risolvere la questione. Tutte le categorie lavorative meritano rispetto e i loro diritti vanno tutelati, i docenti non fanno eccezione".