INVIATO CITTADINO Scuola di giornalismo radio-televisivo: se trent’anni (di onorato servizio) vi sembran pochi

Scuola di giornalismo radio-televisivo. Se trent’anni vi sembran pochi. Interessante incontro all’Associazione Porta Santa Susanna con la presidente (dal dicembre 2020) Maria Concetta Mattei.

Anfitrione di lusso il professor Elmo Mannarino (in foto con la giornalista) che entra in medias res ponendo alla relatrice una serie di interessanti quesiti, utili a far luce sui percorsi formativi e gli sbocchi professionali di questa scuola di alta formazione. Nata su impulso del Comune e dello Studium perugini. E distintasi in àmbito professionale per la qualità degli esiti conseguiti.

La Mattei, anchor woman del tg2 e volto familiare agli utenti Rai, declina risorse e obiettivi, illustra modalità operative ed elenca alcuni prestigiosi docenti provenienti in parte dall’Università degli Studi e dalle professionalità Rai.

Le testimonianze di alcuni validi ex allievi (fra i quali Giovanni Landi, giornalista e autore di libri divulgativi per il gruppo RCS e Luca Marroni) documentano come i giovani usciti da questo canale formativo abbiano raggiunto l’obiettivo di collocarsi in ambienti della comunicazione cartacea e radio-televisiva.

Un bilancio, dunque, più che positivo. Al quale fa eco il generalizzato consenso di un uditorio attento e interessato. Intervento di saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, che richiama l’attenzione su aspetti connessi alla crisi del settore. Questione già posta in rilievo dal giornalista Massimo Angeletti in un precedente intervento.