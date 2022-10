Sostenibilità e innovazione digitale, il Polo Bonghi di Bastia Umbra tra i 5 vincitori regionali del concorso su

L’Istituto professionale per i servizi commerciali Polo-Bonghi di Bastia Umbra è tra i cinque vincitori regionali del concorso nazionale “Saper(e)Consumare”, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il Polo-Bonghi si è aggiudicato il premio di diecimila euro grazie ad un progetto inserito nel Ptof (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 2022-2025 che mira a formare gli studenti su digitale e consumo consapevole, insegnando loro a pianificare acquisti e investimenti, in modo da prendersi cura responsabilmente del futuro proprio, della propria famiglia e dell’intera collettività. Le lezioni avranno un taglio laboratoriale: gli alunni rifletteranno e lavoreranno insieme per risolvere situazioni problematiche reali, assolvere specifici incarichi e realizzare un blog da utilizzare per la formazione degli studenti delle scuole di primo grado del territorio e da inserire nel sito web dell’Istituto a disposizione di tutta la comunità educante (famiglie comprese).

Particolare attenzione inoltre, sarà riservata a contrastare le insidie della rete, fornendo strumenti per utilizzare il web in modo consapevole e prevenire situazioni di disagio online.

I 10mila euro del premio saranno utilizzati dalla scuola per realizzare l’Aula 4.0, un nuovo spazio di apprendimento innovativo che supera la tradizionale concezione della classe, creando un ambiente attrezzato, tecnologico, in grado di favorire un tipo di apprendimento basato su lezioni laboratoriali e su un approccio collaborativo tra singoli e tra gruppi.