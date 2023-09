Scuola e trasporti, Busitalia mette in campo più autisti

Entra in vigore oggi, 13 settembre, il nuovo orario invernale del servizio autobus per l’anno scolastico 2023/24 in Umbria. Per migliorare ulteriormente la qualità e garantire un'esperienza di viaggio ottimizzata, Busitalia ha assunto 25 nuovi autisti, offrendo "un’ampia copertura delle linee urbane ed extraurbane e rispondendo alle esigenze di mobilità dei passeggeri".



Busitalia si conferma "fortemente impegnata a servire la comunità umbra, assicurando efficienza ed impegno costante nel trasporto cittadino". I nuovi autisti, entrati in servizio il 5 settembre, hanno partecipato a un fitto programma di formazione. Grazie alle competenze acquisite garantiranno professionalità, efficienza e funzionalità del servizio di trasporto pubblico per tutti i passeggeri che lo utilizzeranno.