Scuola e Proteste, delegazione umbra in piazza a Roma: "Svincolare chiusura delle classi dalle fascia di colore per le regioni"

"Noi adulti abbiamo spento gli adolescenti, così non può andare e non ci fermeremo”

Era presente anche una delegazione del “Comitato A scuola – Umbria” alla manifestazione di protesta andata in scena iri a Roma organizzata dalla Rete nazionale delle "Scuole in Presenza". E' stato scandito l'appello al suono delle campanelle dei Comitati venuti dalle varie regioni italiane, sono intervenuti, tra gli altri, il pedagogista Daniele Novara, la bio-statistica ed epidemiologa Sara Gandini e Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso nella strage di via d'Amelio. La Borsellino ha sottolineato che le “limitazioni delle attività didattiche in presenza favoriscono la dispersione scolastica, terreno fertile per la criminalità organizzata: mio padre era fortemente convinto che la lotta alla mafia si fa soprattutto con la conoscenza a scuola che ti insegna a ragionare con la tua testa; negando questo diritto oggi stanno uccidendo per la seconda volta mio padre che nei giovani ha creduto e per i giovani ha lottato”.

Il Comitato nazionale ha chiesto che l'istruzione, come diritto fondamentale, deve rimanere svincolato dall'automatismo del colore delle regioni, e che i territori che devono organizzarsi per permettere lo svolgimento in presenza della didattica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Alessandro Paccagnini, tra gli organizzatori della Rete, ha voluto riportare la sua esperienza da genitore con figli alle prese con la Dad.: “sono un papà e vi riporto una storia di “apparente normalità”; i miei figli stanno bene, vanno bene a scuola, ma stanno 8 ore ore al giorno davanti a un computer; al di là dell'apparente normalità la verità è che tutti i nostri ragazzi SONO STATI SPENTI; queste manifestazioni sono poco partecipate perché ormai LE PERSONE SONO STATE SPENTE! Noi adulti abbiamo spento gli adolescenti, così non può andare e non ci fermeremo”.