Scuola e polizia "insieme per affrontare l'emergenza educativa"

Fronte comune per affrontare l'emergenza educativa.Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, Sergio Repetto, hanno siglato oggi il Protocollo d'intesa per l'educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla costituzione.



L'iniziativa punta a promuovere nelle scuole iniziative di sensibilizzazione su tematiche come bullismo e cyberbullismo, ma anche di valorizzazione di ricorrenze e celebrazioni attraverso i racconti di testimoni diretti. "Educare alla legalità partendo dai giovani è un punto essenziale del nostro agire" ha commentato il questore Bellassai. "E per farlo non c'è strada migliore di una sinergia con la scuola, da dove parte il percorso di educazione"."Studiare è importante, ma le testimonianze dirette lo sono di più. Penso alle stragi di mafia di cui ricorre il trentennale, la giornata contro la violenza sulle donne che è prevista il 25 novembre. È importante che certi momenti siano ricordati e celebrati in modo organico" ha aggiunto il direttore Repetto. In una situazione di emergenza educativa, è stato ricordato, è fondamentale sapere che da soli non si riesce ad affrontare il problema. Da qui l'idea di istituzionalizzare la sinergia.