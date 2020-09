La dirigente non prende servizio, a rischio l'avvio dell'anno scolastico al Comprensivo Foligno 3

La dirigente scolastica non c’è. Quanto accaduto l’anno scorso al liceo scientifico “Alessi” di Perugia, sta avvenendo a Foligno, dove la dirigente scolastica Laura Carmen Paladino non ha ancora preso servizio. Tanto da indurre Antonella Iunti, a capo dell’Ufficio scolastico regionale, a proporre un interpello per una reggenza temporanea.

Il conferimento incarico aggiuntivo di reggenza temporanea riguarda, appunto, l’istituto comprensivo Foligno 3 “Galileo Galilei”, un’urgenza che tiene conto“della necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2020/2021, vieppiù in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, che richiede l’adozione di indispensabili misure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute degli studenti e del personale scolastico, a causa della momentanea assenza del dirigente scolastico titolare”. L’incarico è a tempo, dal 12 settembre al 6 ottobre e i dirigenti scolastici “interessati ad assumere tale incarico a far pervenire istanza di disponibilità entro e non oltre le ore 23:59 del 10.09.2020”. Per l’incarico c’è la disponibilità della dirigente Simona Lazzari.

La nomina della dirigente Paladino, e i suoi trascorsi a Perugia quando il suo posto al liceo era stato preso dal dirigente del “Capitini” Silvio Improta per tutto l’anno, aveva suscitato preoccupazioni nei genitori. Preoccupazioni che, al momento, sono diventate realtà.

“Non sono stati adottati i protocolli anti Covid e ora centinaia di bimbi e alunni delle cinque scuole dell’Istituto comprensivo di Foligno 3 rischiano di non rientrare a scuola il 14 settembre” proprio perché non è stato fatto nulla di quanto prevedono i protocolli.