Voucher fino a 500 euro per connessione, tablet o pc nuovi per seguire la didattica a distanza

Voucher internet, tablet o computer, subito 500 euro per le famiglie in difficoltà con la didattica a distanza per pagare la connessione o l’acquisto di un dispositivo per seguire le lezioni online.

I presidi degli istituti scolastici umbri stanno diramando le circolari con la mota del Ministero dell’Istruzione “sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale” e con le modalità per accedere al bonus per le famiglie con Isee inferiore ai 20.000 euro. Si tratto di un contributo massimo di 500 euro “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer”.

Secondo il Ministero dell’Istruzione si “tratta di una misura che può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla didattica digitale integrata in favore delle famiglie in cui siano presenti studentesse e studenti, che possono fruire, al tempo stesso, sia di un dispositivo adeguato sia della relativa connettività per almeno un anno”.

Le domande possono essere inoltrate da tutti coloro che risiedono “in aree o comuni coperti dalla misura” e si può richiedere il voucher “direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati da Infratel” presentando “uno specifico modulo di autocertificazione”. A questa pagina è disponibile l’elenco degli operatori accreditati. “I voucher sono disponibili su tutto il territorio nazionale, in presenza dell’effettiva disponibilità di una connettività in banda ultra larga presso il domicilio della famiglia richiedente e fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle diverse regioni”.

Compito dei dirigenti scolastici e dell’animatore digitale e il team per l’innovazione, è quello di “diffondere tale importante opportunità alle famiglie di studentesse e studenti meno abbienti potenzialmente interessate dalla misura, in particolare al fine di favorire l’accesso alla didattica digitale integrata grazie alla fruizione del voucher, che offre sia un dispositivo digitale individuale (tablet/computer) del valore massimo di 300 euro sia la connettività da rete fissa presso il proprio domicilio per almeno un anno”.

Alla pagina del Ministero è possibile trovare la documentazione informativa per ottenere il voucher.