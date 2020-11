Coronavirus, la scuola online prorogata fino al 3 dicembre per medie e superiori

La didattica digitale integrata e quella a distanza sono prorogate fino al 3 dicembre.

La disposizione è contenuta nel Decreto del presidente del consiglio del 3 novembre: "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ... in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

La didattica digitale integrata e la didattica a distanza per il 100 per cento delle attività sono prorogate, quindi, fino al 3 dicembre 2020 per le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie (medie e superiori), mentre i laboratori potranno svolgersi in presenza e gli alunni con bisogni educativi speciali potranno usufruire della didattica in presenza, ma tale ipotesi è prevista solo come facoltà e non obbligo per le scuole.

Per quanto riguarda i ragazzi con bisogni educativi speciali, quindi, le scuole sono chiamate a verificare con le famiglie la scelta sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche.

I docenti, a loro volta, potranno scegliere se svolgere le lezioni e le attività in Didattica digitale integrata (cioè in aula, ma senza alunni, collegati da casa) oppure dal proprio domicilio con la connessione all’aula virtuale. Il primo caso è previsto nel caso in cui il docente non potesse garantire da casa un efficiente collegamento telematico con gli studenti.

Per tutelare la salute di studenti e docenti, l’ora di videolezione si riduce “a 40 minuti di durata, comprensivi delle procedure per il collegamento on line dei partecipanti, seguiti, obbligatoriamente, da almeno 20 minuti di pausa, per cui, nel corso di una giornata di lezioni, non sarà possibile superare 160 minuti (in caso di orario di 4 ore curricolari) o 200 minuti (in caso di orario di 5 ore curricolari) dedicati alle attività e videolezioni a distanza”.