"Dona la spesa", l'impegno Coop per le famiglie in difficoltà e per le scuole umbre

"Dona la spesa" di cancelleria per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus.

Da oggi, sabato 12 settembre e fino a sabato 19 settembre, nei 72 negozi Ipercoop, Coop e Incoop di Coop Centro Italia, cooperativa presente nelle province di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila, inizia una raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, per sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico.

I soci Coop e i clienti potranno acquistare e donare prodotti come penne, pennarelli, risme di carta, colla, forbici, evidenziatori, gomme, matite, portapenne, astucci, temperamatite, ecc. Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di solidarietà e alle realtà locali del terzo settore, con cui Coop Centro Italia collabora, che provvederanno a distribuirle alle famiglie in difficoltà.

La campagna “Dona la spesa” si aggiunge a “Coop per la Scuola” l’iniziativa portata avanti nei punti vendita Coop (e quest’anno anche in quelli Superconti) che sostiene le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli: un’iniziativa oramai “consueta” grazie alla quale dal 2016 sono stati distribuiti circa 18.000 premi a oltre 4.500 tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private paritarie, delle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul sito cooperlascuola.it è attiva inoltre la sezione “Didattica digitale” che propone percorsi di formazione gratuiti tenuti da professionisti aperti ad insegnanti e famiglie. Nei mesi di giugno e luglio si sono svolti i primi 14 seminar, con quasi 3.000 iscrizioni nei soli nostri territori.