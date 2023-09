Scuola: consegnati gli attestati Cambridge a cento studenti dell’Istituto comprensivo Perugia 13

Consegnati i certificati ad oltre cento bambini di tutte le classi 5° dell’Istituto Comprensivo 13 e le classi 3° della secondaria di primo grado in cui si riconosce l’Istituto comprensivo Perugia 13 come uno dei migliori centri di preparazione per la suddetta certificazione. Tutti i bambini sono stati premiati con attestati consegnati dalla responsabile delle certificazioni linguistiche Cambridge, Beth Watson e dalla Dirigente scolastica Simona Tanci.

L’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Perugia13 cura ormai da anni il potenziamento della lingua inglese, proponendo diversi progetti ad hoc, declinati in un ambito di continuità tra i diversi gradi scolastici dell’Istituto, a cura dei docenti interni di lingua inglese. Tra essi spiccano le certificazioni linguistiche Cambridge per le quali l’Istituto si appoggia all’Accademia Britannica di Perugia, unico centro riconosciuto dalla “Cambridge English Assessment”.

I corsi preparatori, svolti sia in modalità remota che in presenza, con incontri settimanali, partono dalla scuola primaria con la referente di progetto Francesca Maria Agricoli, che per le classi quinte ha curato la preparazione degli Young Learners strutturata in tre corsi: Starters (in collaborazione con i docenti di classe), Movers (livello che viene generalmente sostenuto da ragazzi frequentanti la seconda classe della scuola secondaria riconoscimento ceritificato alla 5° ) e quest’anno anche Flyers (livello A2 young lerners – unica scuola pubblica nella provincia di perugia a far sostenere questo esame in classe quinta scuola primiaria perché la 2 si esegue in terza media .

Nell’ambito del grado scolastico successivo, quindi la scuola secondaria di primo grado, gli studenti delle classi terze vengono preparati dalla referente di progetto, la professoressa Monica Ceccaroni per conseguire la certificazione A2 Key for Schools che viene riconosciuta in tutto il mondo. Gli studenti, a fine corso, sostengono un esame con esperti madrelingua della “Cambridge English Assessment” dimostrando in tale sede adeguate competenze nelle quattro abilità: Lettura, Scrittura, Ascolto e Parlato. Esiste anche l’eccezionale possibilità di superare gli stessi esami finali conseguendo una certificazione di grado superiore, ossia B1 Preliminary for Schools che rappresenta il pet che in genere viene sostenuto alle scuole superiori ( secondarie di secondo grado ). L’entusiasmo sempre dimostrato dagli studenti nonché gli ottimi risultati ottenuti in sede di esami, confermano la validità del progetto che vuole non solo potenziare uno strumento che ormai si è reso fondamentale per una formazione vincente dei ragazzi, ma anche stimolarli a confrontarsi con realtà esterne all’ambito prettamente scolastico.