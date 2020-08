Scuola, concorso ordinario: 500mila domande per 78mila posti, quasi 10mila partite dall'Umbria

Più di 500mila domande per 78mila posti banditi: esattamente 76.757 per il concorso ordinario di infanzia e primaria (1.939 quelle partite dall'Umbria) e più di 430.585 per la secondaria di I e II grado (7.756 quelle umbre). Questi i dati che emergono dalla rilevazione condotta dal Ministero dell’Istruzione dopo la chiusura dei tempi utili per la presentazione delle istanze lo scorso 31 luglio.

“La domanda di partecipazione è molto alta - afferma la ministra Azzolina -. Un dato facilmente spiegabile: c'era molta attesa perché da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo. Dobbiamo fare in modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione: in un Paese normale i concorsi debbono svolgersi al massimo ogni due anni. Anche per questo, come Governo, abbiamo voluto con forza far ripartire la macchina concorsuale, bandendo 78mila posti fra infanzia, primaria e scuole secondarie. Ma dobbiamo guardare oltre, dando certezza a chi insegna da precario sul suo futuro lavorativo e a chi vuol cominciare a insegnare sul percorso da seguire. L’insegnamento deve tornare ad essere una professione attrattiva e rispettata. Dobbiamo pagare di più i nostri insegnanti e creare percorsi certi per arrivare in cattedra. Invertendo anche alcune tendenze, come quella che vede pochi uomini avvicinarsi all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, come ci dicono i dati sulle domande di partecipazione”.