Cooking quiz, gli studenti dell'alberghiero De Carolis passano alla fase nazionale

Gli studenti dell'istituto De Carolis di Spoleto passa alla finale nazionale del Cooking Quiz e a maggio si scontreranno con gli alunni di altri 81 istituti alberghieri d'Italia.

Il Cooking Quiz negli istituti alberghieri d’Italia, in versione digitale, è un concorso didattico nazionale che coniuga la didattica tradizionale, lezione iniziale su argomenti di cucina, sala e pasticceria dei prestigiosi chef docenti di Alma la scuola internazionale di cucina italiana, con l'innovazione e il divertimento.

Le classi IV D indirizzo Enogastronomia e IV C indirizzo Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale di maggio, dove in rappresentanza del proprio istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

"Cooking quiz digital è una nuova versione che se pur a distanza non ha perso lo splendore di sempre - ha dichiarato la professoressa Stefania Chiocci, coordinatrice del progetto - Grande entusiasmo da parte degli studenti che hanno ritrovato il gusto di stare insieme ed imparare divertendosi, in una cornice di sana competizione".