Cooking quiz, i ragazzi dell'alberghiero di Città di Castello in finale nazionale

Ottimo risultato per i ragazzi dell’alberghiero di Città di Castello che passano alla finale nazionale del Cooking quiz.

Gli studenti dell’istituto “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito dello Chef Docente di ALMA Valerio Cabri, di Stefano Venturelli, Restaurant Manager di ALMA e di Alvin Crescini, relatore e presentatore del contest i quali hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata degli appuntamenti. Dopo una prima parte di didattica, gli studenti si sono misurati attraverso l’accattivante quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4D Enogastronomia e 4E Sala-Vendita si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia. Grande soddisfazione per il professor Luca Zara coordinatore del progetto che al termine degli appuntamenti ha dichiarato: “Contest meraviglioso! I ragazzi si sono divertiti molto e anche noi docenti! Imparare giocando è sicuramente molto più efficace di tante altre modalità tradizionali soprattutto in questo momento di didattica digitale. Grazie mille a tutti voi e ci vediamo in finale”.