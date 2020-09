Ritorno a scuola, gli auguri del vescovo Sorrentino e il pensiero allo studente e beato Carlo Acutis

Una sfida positiva, per migliorare e rinnovare. La Chiesa umbra affronta questo nuovo anno scolastico come un’occasione per far emergere positività e spirito di collaborazione, indicando in Carlo Acutis, il giovane studente di cui il 10 ottobre si celebrerà la beatificazione.

"L’anno nuovo presenta aspetti problematici sotto il profilo organizzativo-sanitario. Ma abbiamo potuto sperimentare, nella scorsa primavera, la reazione positiva da parte di tutte le componenti scolastiche in dialogo e in collaborazione costante con le famiglie affinché la scuola, anche in condizioni straordinarie, potesse svolgere il suo servizio". E’ quanto evidenziano l’arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, vice presidente della Ceu e delegato dei vescovi umbri per l’educazione, la scuola e l’università, e la professoressa Annarita Caponera, coordinatrice dell’omonima Commissione Ceu, nella lettera-messaggio augurale per l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Da una crisi possiamo uscire peggiori o migliori, ha detto papa Francesco. Noi credenti sappiamo che anche nei momenti difficili Dio non manca di stare al nostro fianco e ci aiuta a rinnovare tutte le cose – proseguono monsignor Sorrentino e la professoressa Caponera - Ma anche al di là della fede tutte le persone di buona volontà possono vedere in questa crisi una sfida positiva da raccogliere per migliorare, rinnovare e far maturare. È necessario uno spirito di dialogo, di comunione di collaborazione che deve animare innanzitutto la politica, in modo particolare quando si tratta della scuola, tutta orientata al bene dei giovani che sono il nostro futuro più prezioso".

La Commissione Creusa coglie l’occasione per ricordare anche un tema già "additato lo scorso anno, quello del rapporto tra l’economia e la formazione delle giovani generazioni. L’iniziativa del Papa di convocare ad Assisi giovani economisti di tutto il mondo è stata rinviata a causa della pandemia, ma conserva tutta la sua attualità: “Tutto ci invita a ripensare ai modelli di sviluppo basati solo sul profitto e sulla finanza, mentre dovremmo educare sempre di più le persone a riconsiderare il proprio stile di vita e ad aprire nuove strade di sviluppo anche dal basso. Crediamo che la scuola possa giocare un ruolo fondamentale nel sensibilizzare tutti a questi temi, incoraggiando un approccio non limitato a facili slogan".

La lettera-messaggio augurale si conclude ricordando "un evento di grazia che si terrà il prossimo 10 ottobre nella città di San Francesco ossia la beatificazione del giovane Carlo Acutis, un ragazzo normale, uno studente come tanti, ma che ha saputo realizzare, nella sua breve vita, grazie alla forza della fede e della preghiera, l’ideale che tanti giovani portano nel cuore: essere creativi, sognare in grande, fare progetti, realizzare esperienze significative per la propria crescita e per il bene degli altri: in buona sostanza, com’egli amava dire, essere originali, non fotocopie!"