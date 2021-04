Il Capitini prima scuola della provincia di Perugia con la vittoria del premio "Scuola Digitale"

Una sezione dell'istituto si è qualificata per la fase nazionale del concorso “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni”

Il Capitini vince il premio "Scuola digitale" ed è la prima scuola della provincia di Perugia attiva nel campo della didattica digitale, con grande soddisfazione della dirigenza dell'istituto.

Promosso dal Ministero dell’Istruzione e giunto ormai alla sua terza edizione, il Premio Scuola Digitale intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole italiane che propongono modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, favorendo la produzione di contenuti digitali e la partecipazione attiva degli studenti.

Il Politecnico Aldo Capitini è risultato vincitore al termine di una combattuta finale contro 12 squadre di altrettante scuole, da tempo attive sui temi del digitale. Vincente è stata la scelta di presentare in concorso l'"HackForInclusion" del progetto InEDU, sviluppato quale scuola polo nazionale in collaborazione con altre scuole europee: un’innovativa modalità di lavoro online che, sfidando i ragazzi a realizzare direttamente campagne di comunicazione, li rende protagonisti proprio utilizzando lo scenario digitale.

La vittoria segue alla soddisfazione per la classe 3°A SIA, qualificatasi proprio ieri al primo posto in Umbria, pronta per la fase nazionale del concorso “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni”. La classe del nostro Istituto ha partecipato all’iniziativa con un progetto nell’ambito dell’Educazione civica dal titolo “Buon compleanno Regioni”.