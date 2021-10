INVIATO CITTADINO Transenne all’ingresso della scuola XX Giugno: un delirio all’ora di uscita

Transenne all’ingresso della scuola primaria XX Giugno. Un delirio all’ora di uscita. Segnalazione da parte di residenti, nonni e genitori i cui bambini frequentano quella che è considerata una delle più antiche e prestigiose Istituzioni formative della Vetusta.

Un edificio di valore storico e architettonico, aule luminose e spaziosissime. Un pregevole esempio di architettura scolastica risalente al primo decennio del secolo breve (1908-1911). Purtroppo qualche frammento di calcinaccio cade dal terrazzo sovrastante l’accesso della scuola.

Al che – more solito – si transenna. Non si mette in sicurezza, ma si transenna. Col risultato che, ci raccontano: “All’orario di entrata, e specie di uscita, in quel punto è un vero delirio”.

Auto che si affollano e si bloccano a vicenda, confusione massima.

Che fare?

La soluzione è presto detta, racconta un nonno di quelli che si prestano alla cura dei nipoti: “Verificare il livello di sicurezza e intervenire immediatamente. Altrimenti rischiamo di vedere quelle transenne sino al completamento degli studi dei nostri nipoti”.

Transenne: croce e delizia della vita perugina. Un modo per mettersi a posto la coscienza.