Scuola, all'istituto comprensivo 9 è festa con l'inglese

"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute et canoscenza". Il viaggio di cui parlava Dante Alighieri così simile a quello intrapreso da alcuni studenti dell'istituto comprensivo 9 di Perugia. O così almeno lo interpretano le loro insegnanti alla luce della certificazione Cambridge appena conseguita.

Ieri la direttrice dell’Accademia Britannica ha certificato questo inizio.

Alla scuola primaria di San Martino in Colle, con orgoglio e soddisfazione della dirigente scolastica e delle docenti referenti, si è svolta infatti per la prima volta la consegna delle certificazioni Cambridge Yle starters e movers, con grande emozione delle famiglie e degli studenti che dopo un anno d intenso lavoro hanno conseguito la loro prima certificazione in lingua inglese.

Tutto ciò ha sottolineato l'inizio di un percorso di potenziamento linguistico che l'intero Istituto Comprensivo ha scelto di promuovere a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado: un percorso formativo di crescita che mira a sviluppare le competenze in lingua inglese.

Partire con le certificazioni dalla scuola primaria, come ha ricordato la dirigente, significa abituare alunni e alunne a mettersi alla prova con sé stessi, ad affrontare nuove sfide, a sperimentarsi in situazioni ignote – anche complesse, a volte – ma dalle quali si uscirà più forti; e soprattutto significa costruirsi una competenza linguistica che avvierà un’evoluzione sempre più ampia mano a mano che queste esperienze si stratificheranno e sovrapporranno. Così anche alla scuola secondaria Hack dell’IC Perugia 9, ieri, è partito un corso pomeridiano di teatro in inglese che accompagnerà gli alunni più grandi per tutto l’anno scolastico. Le competenze linguistiche al servizio della crescita degli alunni e delle alunne.