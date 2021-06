Un ricco buffet per festeggiare la fine della scuola, la proposta dei ragazzi dell'Alberghiero di Roccaporena

Un ricco buffet all'ultimo giorno di scuola, preparato e curato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto con sede distaccata a Roccaporena. Un anno difficile, quello appena concluso, che non ha permesso ai ragazzi di essere sempre in presenza per causa Covid, ma ricco di soddisfazioni.

La dirigente scolastica Roberta Galassi è convinta che l’apertura della sede associata dell’Istituto Alberghiero di Spoleto a Cascia-Roccaporena rappresenti un grande risultato per tutti: per la scuola e per il territorio, soprattutto se si considera la vocazione turistica a livello internazionale di Cascia e Roccaporena. "Credo sia veramente strategico formare dei giovani capaci di inserirsi nel mondo del turismo e della ristorazione con il giusto patrimonio di professionalità – sono le sue parole - Ma la soddisfazione più grande, per noi della scuola, è stato vedere quanto i giovanissimi allievi del corso di Cascia siano motivati e capaci e quali enormi progressi abbiano compiuto nell’arco di un solo anno. Noi del ‘De Carolis’ ci stiamo impegnando al massimo e abbiamo assicurato alla sede associata la stessa dotazione di laboratori e di esperienze della sede centrale. Abbiamo inoltre effettuato scambi di esperienze tra gli studenti delle due sedi e molte altre attività sono previste per il prossimo anno, quando le condizioni lo permetteranno".

"Come fiduciaria per la sede di Cascia-Roccaporena e docente sono veramente felice e orgogliosa dei risultati dei nostri studenti - dichiara la vice preside Testaguzza - In poco tempo sono entrati nello spirito della scuola, hanno acquisito una professionalità spiccata se consideriamo che sono solo in primo, si nota che hanno una grande motivazione: per questo ringrazio i genitori e l’amministrazione comunale nella figura del sindaco Mario De Carolis del vice sindaco e consigliere provinciale Gino Emili e dell’Assessore all’ Istruzione Monica Del Piano per la continua vicinanza e disponibilità. Per il prossimo anno sono in cantiere tante attività: il territorio è ricchissimo di iniziative e noi speriamo di dare il nostro contributo".

Anche i genitori concordano nell’affermare che è una scuola molto valida dove i ragazzi sono stati accolti in modo straordinario, da dirigente e professori. Nelle loro dichiarazioni emerge in modo particolare la riflessione che il territorio del comune di Cascia è ricco di storia, arte e spiritualità e non manca di cultura culinaria. A portare avanti tale tradizione ci sono ora anche gli alunni dell'Istituto Alberghiero di Roccaporena, recentemente istituito, i quali contribuiscono ad elevare la nostra realtà. Fino agli anni '50 era presente nel comune una struttura scolastica di indirizzo alberghiero, a dimostrazione del profondo legame tra questo territorio e la tradizione culinaria.