PERUGINERIE La donna di marmo di Giuseppe Frenguelli in via Brunamonti

La donna di marmo di Giuseppe Frenguelli in via Brunamonti, fra curiosità e poesia. Una proposta. Nella giornata mondiale della donna.

Un’opera che suscitò curiosità e… scalpore. Una donna nuda, in marmo bianco di Carrara. Appoggiata a terra, all’interno di un giardinetto annesso al civico 15 di via Brunamonti. Vi aveva abitazione e studio il geniale scultore perugino Giuseppe Frenguelli, nato poverissimo, aiutato negli studi dal conte Reginaldo Ansidei e dal Comune di Perugia. Divenuto docente e perfino direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.

Numerose le realizzazioni (monumenti, cappelle cimiteriali, opere da interni) compiute in tutto lo Stivale. Ma il dono che volle fare a Perugia, e a se stesso, è proprio questa donna di marmo che si incontrava sulla destra, andando all’Ospedale di Monteluce.

C’è chi dice fosse un ermafrodita, dato che la figura si vede da dietro, intravedendo il petto ma non il sesso. Altri la chiamavano “Bella addormentata”. Certo è che noi ragazzi ci perdevamo gli occhi, ammirandone le forme equilibrate e l’espressione intensa. Oltre al corpo perfetto e seducente.

Si tratta di un’opera in stile liberty, adagiata su un letto di rose, in omaggio al cosiddetto “stile floreale”.

Anche il poeta perugino Claudio Spinelli dovette subirne il fascino, al punto da dedicarle la poesia che segue.

Claudio cantò la scultura, cogliendola a pretesto per una matura riflessione sull’avventura esistenziale. La poesia, contenuta nella raccolta “L’ora de l’ozzio”, del 1981, s’intitola “LA DONNA DE MARMO”

“’N via Brunamonti, che da Porta Pesa / te porta dritto ’n verso l’Ospedale, / ’n mezz’a ’n giardino c’è na donna stesa / ch’è de marmo, ma par al naturale. // Quan’ che la vedo cussì fredd’ e muta / m’ sento na passione, ma vertiera, / ch’è come si me fuss’apartenuta / quan’ che ’nvece nne l’ so manco chi era. // Listesso me sucèd’al Camp’santo. / sopra ’na tomba, come che ’n preghiera, / c’è ’na donna de marmo. Io ’gni tanto / me ce fermo davante. ’N so chi era // ch’è morta che nunn ero ’ncora nato: / eppuro quan’ la guardo, drent’al core / m’sento come d’èsse ’nnamorato / e ’n tol gi’ via je lasso sempre ’n fiore”.

Ho scritto, a commento, nel mio “Spinelli lirico”: Bellezza e tristezza coniugate in questo ritratto di donna, fra reale e ideale, immortalata nel nitore del marmo. Un tributo alla bellezza che rende intensa, e sempre attuale, la “compresenza”, il colloquio capitiniano fra morti e viventi.

PS. Fino a qualche anno fa, la scultura era visibile dal piano strada. Poi gli attuali proprietari decisero di coprirne la vista interponendo una siepe e dell’ombreggiante verde. La foto in pagina è stata da me scattata una ventina di anni or sono e costituisce ormai una rarità. Si chiede se non sarebbe possibile togliere gli schermi e rendere ancora visibile, e godibile, al pubblico quell’opera veramente bella. Sarebbe un servizio reso alla città e alla memoria di una grande scultore perugino.